Der FC Erzgebirge Aue bleibt in der 2. Liga. Die Sachsen gewannen das Rückspiel der Relegation gegen den Karlsruher SC am Dienstagabend mit 3:1.

Das Hinspiel war 0:0 torlos geblieben. Dabei schoss Sören Bertram alle drei Auer Treffer, und zwar in der 25., 53. und 76. Minute. Zwischenzeitlich konnte Karlsruhe in der 44. Minute ausgleichen, war am Ende aber chancenlos.