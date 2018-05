In den letzten drei Jahren ist der Export belgischer Äpfel nach Indien um das Zehnfache gestiegen. "Indien bedeutet viel mehr als ein Ersatzmarkt nach dem russischen Handelsembargo. Der indische Markt ist eindeutig bereit für unsere Produkte, was sich in gute Wachstumszahlen in den vergangenen drei Jahren übertragen hat", betonte Filip Fontaine von BelOrta auf der...

Den vollständigen Artikel lesen ...