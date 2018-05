In einer strategischen Allianz haben sich der US-Supermarktgigant Kroger und der reine Online-Supermarkt Ocado aus dem UK in einer Exklusivvereinbarung darauf verständigt, dass Kroger Ocados Technologie in den USA nutzten kann, wie Kroger berichtet. Foto © Ocado Ocado gilt als führend in dem UK in dem Bereich Online-Einkauf plus Lieferung und hat sich wegen der schnellen...

Den vollständigen Artikel lesen ...