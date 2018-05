Zürich - Mit 420'000 Franken unterstützt die Klimastiftung Schweiz acht grössere Klimaschutz-Projekte von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU). Dies hat der Stiftungsrat an seiner Frühjahrs-Sitzung entschieden. Er blickt gleichzeitig auf zehn Jahre Klimastiftung Schweiz zurück. Über 1400 KMU haben in dieser Zeit von 18 Millionen Franken Unterstützungsgeldern profitiert.

Klimaschutz betrifft fast alle Lebensbereiche, das wurde bei der Stiftungsratssitzung der Klimastiftung Schweiz am Montag in Winterthur einmal mehr sichtbar. So unterstützt die Stiftung neu Projekte zur besseren Steuerung von Heizungen oder zur Vermeidung von Einweg-Geschirr. Diese und drei weitere Innovationen sollen die Schweiz klimafreundlicher machen. Auch drei grosse Projekte zum Energiesparen im eigenen Betrieb konnte der Stiftungsrat bewilligen. Dabei geht es insbesondere um Verbesserungen bei Wärme und Isolation in mittelgrossen Betrieben.

Zehn Jahre Klimastiftung Schweiz

Die Klimastiftung Schweiz hat mit ihrem Engagement das Ziel, sowohl den Klimaschutz als auch die KMU in der Schweiz und in Liechtenstein zu unterstützen. Sie wurde kurz nach der Einführung der CO2-Lenkungsabgabe gegründet und wird dieses Jahr zusammen mit der Abgabe zehn Jahre alt. 27 grosse Dienstleister wie Banken, Versicherungen und Berater spenden der Stiftung Geld, das sie durch die Rückerstattung der CO2-Abgabe erhalten. ...

