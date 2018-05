Die Gemeinschaftswährung bleibt am Mittwoch unter Druck und so notiert der EUR/USD bei 1,1765/70, bevor die Eröffnungsglocke Europas ertönt. EUR/USD schaut auf PMIs, FOMC Nach dem gestrigen Anstieg zur 1,1830, kam die Dynamik zum Erliegen und so zog sich das Paar mit dem frühen Handel in die Mitte der 1,1700 zurück, während die Risikoaversion wieder ...

