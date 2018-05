Am 19.04. hatten wir im RuMaS Express-Service eine Trading-Idee mit Spotify präsentiert. Der Artikel dazu hatte den Titel: "Spotify: Die Entscheidung über Kursgewinne kommt jetzt! Aufpassen!" Am 02.05. konnten wir den Abonnenten einen Volltreffer präsentieren und haben getitelt: "Spotify: Volltreffer + 69%! Unser Einstiegskurs hat mal wieder gepasst!" In unserer Stellungnahme an die Express-Service-Abonnenten vom gleichen Tag hatten wir eine Absicherung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...