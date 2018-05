Paris - Unerwartet schwache Einkaufsmanagerindizes aus Deutschland und der Eurozone haben den europäischen Aktienmarkt unter Verkaufsdruck gesetzt. Zuvor hatten bereits Gewinnmitnahmen an der Wall Street für einen schwächeren Start gesorgt.

Der EuroStoxx 50 verlor am Vormittag 1,16 Prozent auf 3545,81 Punkte. In Paris sank der CAC-40 ähnlich deutlich auf 5573,29 Punkte. Der FTSE 100 büßte in London 0,66 Prozent ein auf ...

