Das Bundeskabinett hat am Mittwoch die Novelle des Atomgesetzes beschlossen. Hintergrund ist ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu Entschädigungen für RWE und Vattenfall wegen des 2011 beschlossenen Atomausstiegs.Das Bundeskabinett hat am Mittwoch die Novelle des Atomgesetzes beschlossen und damit Entschädigungen für die Konzerne RWE und Vattenfall wegen des 2011 beschlossenen Atomausstiegs auf den Weg gebracht. Grund für die Novelle ist ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus dem Dezember 2016, wonach RWE und Vattenfall eine Entschädigung für schon getätigte Investitionen in ihre Atomkraftwerke ...

