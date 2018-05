Bern - Der Bundesrat hat am Mittwoch Patrik Ducrey zum Direktor der Wettbewerbskommission (Weko) gewählt. Ducrey tritt sein Amt am 1. August an. Er wird Nachfolger von Rafael Corazza, der Ende Juli in den Ruhestand tritt.

Der 54-jährige Patrik Ducrey ist seit 1998 stellvertretender Direktor des Weko-Sekretariats und zugleich Kommunikationsverantwortlicher. Parallel dazu lehrt er an den Universitäten Freiburg und Bern.

