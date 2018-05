Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Mittwoch stark unter Druck geraten. Rezessionsängste, Sorgen um die Regierungsbildung in Italien sowie Äusserungen des US-Präsidenten Donald Trump zur Handelspolitik mit China haben zu Gewinnmitnahmen geführt und die Börse auf Talfahrt geschickt. Der Leitindex SMI fiel früh im Handel unter die Marke von 8'900 Punkten und musste gegen Börsenschluss mit Blick auf die sinkenden Kurse an der Wall Street gar die Schwelle bei 8'800 Zählern preisgeben. Grössere Abgaben gab es vor allem bei Zyklikern und Finanzaktien.

Das Handelsgeschehen zur Wochenmitte war von einer Vielzahl von Einflussfaktoren geprägt. Nebst enttäuschenden Einkaufsmanager-Daten aus der Eurozone, war mit Blick in die USA am Markt gar von Rezessionsängsten die Rede. Als weiteren Grund für Gewinnmitnahmen wurden im Handel geopolitische Entwicklungen angeführt. So hatte sich Donald Trump über die Entwicklungen im Handelskonflikt mit China unzufrieden geäussert. Auch hinsichtlich des geplanten Treffens Trumps mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un blieben Marktbeobachter weiterhin skeptisch.

Der Swiss Market Index (SMI) büsste zu Handelsende deutliche 1,58 Prozent auf 8'794,94 Punkte ein. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) fiel um 1,74 Prozent auf 1'458,02 Punkte und der breite ...

Den vollständigen Artikel lesen ...