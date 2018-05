Am 20.05. hatten wir den Treffer mit Baumot im Express-Service gemeldet. Der Beitrag hatte folgenden Titel: "Baumot: Treffer! Dieselfahrverbote rücken näher! Die Nachrüstung auch!" Das Schreckgespenst "Dieselfahrverbot" ist in der Wirklichkeit angekommen. In Hamburg sollen ab 31. Mai zwei Strecken im Stadtteil Altona für Diesel verboten sein, die die Euro-6-Norm nicht erfüllen. In einem anderen Bereich werden ca. 1,6 km für ältere Diesel-LKW gesperrt ...

