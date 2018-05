Gunther Westen (Oddo BHF): Korrektur oder Kehrtwende?

"Monatelang kannten die meisten gängigen Aktienindizes nur die Richtung nach oben. Noch Ende des Jahres 2017 rechnete laut Umfragen eine große Mehrheit an Marktteilnehmern mit weiterhin steigenden Kursen. Unverhofft kommt jedoch oft.

Aus markttechnischer Sicht scheint sich eineBodenbildung mit beginnender Erholung abzuzeichnen. Vor allem die Euphorie mitentsprechenden gehebelten Positionen ist einer ängstlichen Tristesse längstgewichen. Oftmals sind dies gute Bedingungen für wieder steigende Kurse.

Bessere Markttechnik allein reicht jedochnicht, werden Anleger doch mit einer Reihe politischer Risikenkonfrontiert. So flutet der Commander in Tweet die Märkte mit fast täglichenNachrichten. Auch wenn die mögliche Eskalation in einen globalen Handelskriegein nicht ganz zu vernachlässigendes Risiko darstellt, ist dieWahrscheinlichkeit für ein "Trumpageddon" doch eher gering. Maximalforderungenund Drohungen gehören offenbar zum Verhandlungsstil, um so für dieZwischenwahlen punkten zu können.

Besorgniserregender sind die Anzeichen einerneuen Eiszeit zwischen den Großmächten. Dies wird sich jedoch eher in Risikenfür einzelne Sektoren oder Unternehmen, die von Sanktionen betroffen sind,widerspiegeln.

Wurden sie im letzten Jahr noch durch immer neuepositive Wachstumsüberraschungen verwöhnt, lassen die Indikatoren seit NovemberLuft ab. Was von Pessimisten als Anzeichen eines drohenden Untergangsgedeutet wird, ist wohl eher eine Normalisierung des sehr hohen, dauerhaftnicht tragfähigen Niveaus, gemischt mit Sondereffekten.

Dies sollte die Triebfeder für wieder steigende Aktienkursedarstellen, auch wenn wegen der ungünstigeren Begleitumstände durch Politik undNotenbanken mit höheren Volatilitäten zu rechnen ist."