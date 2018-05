Gestern noch ein Gerücht, heute schon harte Realität - die Deutsche Bank will mindestens 7.000 Stellen streichen. Kolportiert wird sogar die Zahl 10.000, was rund einem Zehntel der aktuellen Belegschaft von gut 97.000 Mitarbeitern entspräche. Der personelle Kahlschlag dürfte dabei insbesondere das mittlerweile ziemlich ungeliebte Investmentbanking treffen; die einstigen "Masters of the Universe" haben ihre besten Zeiten schon lange hinter sich und sind für die Neuausrichtung des Geldhauses eher Belastung denn Bereicherung. Das gilt möglicherweise auch für den Aufsichtsratsvorsitzenden Achleitner, der auf der heutigen Hauptversammlung vermutlich nicht nur Beifall ernten wird. Und was macht das alles mit der Aktie? ...

Den vollständigen Artikel lesen ...