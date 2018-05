Mit Datenanalyse und einem selbstlernenden Algorithmus will Eon Störungen im Stromnetz beheben, bevor sie entstehen. Im Einsatz ist die Technik gerade in Schleswig-Holstein.Künstliche Intelligenz soll Eon künftig beim Vermeiden von Stromausfällen unterstützen. Wie der Energiekonzern mitteilt, ermöglicht es die Kombination aus Datenanalyse und einem selbstlernenden Algorithmus, Probleme im Stromnetz deutlich zuverlässiger vorherzusagen als bisher. So sei es möglich, Störungen im Stromnetz zu beheben, lange bevor sie auftreten können. Die von Eon in dieser Form selbst entwickelte Technik ist seit ...

