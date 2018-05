Der EUR/USD gab einen Großteil seiner anfänglichen Erholungsgewinne ab und so zog er sich in den Bereich der 1,1700 zurück. Das Paar erholte sich vom 6-Monatstief bis zum Tageshoch in den Bereich der 1,1750, nach dem das Q1 BIP Deutschlands und der Gfk kam Konsumklimaindex den Prognosen entsprachen. Der Aufwärtsbewegung ging jedoch schnell die Puste ...

