Der Dollar befindet sich am Donnerstag gegenüber dem japanischen Gegenstück weiterhin in der Defensive und so findet der USD/JPY Handel bei 109,60/70, nach dem mit dem frühen Handel bei 109,50 das Tagestief erreicht wurde. USD/JPY schaut auf US Daten, Renditen Das Paar baut seine Wochenverluste aus, nach dem am Montag das Mehrmonatshoch über 111,00 ...

