Carrefour hat in Partnerschaft mit Tencent seinen ersten schlauen Supermarkt überhaupt in Shanghai eröffnet. Dies passierte vier Monate, nachdem das Dachunternehmen der allgegenwärtigen WeChat-App in China einen Anteil an dem französischen Einzelhändler kaufte. Quelle: JPstock / Shutterstock.com Der neue Laden in dem Bezirk Changning von Shanghai befindet sich auf zwei...

