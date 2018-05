Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag im frühen Handel zu einer Erholung angesetzt nach dem bisher schwachen Wochenverlauf. Lichtblicke kamen aus Nordkorea, das trotz der Absage von US-Präsident Donald Trump an ein Gipfeltreffen mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un weitere Gesprächsbereitschaft signalisierte.

Bereits die Vorgaben von den US-Börsen waren leicht positiv, während aus Asien gemischte Signale kamen. So legte die Börse in Tokio etwas zu, wogegen die Handelsplätze in China, Hongkong und Südkorea alle an Terrain einbüssten. Erneut im Fokus stehen die Aktien des Backwarenherstellers Aryzta, die am Vortag einen Kurseinbruch von über einem Viertel erlitten hatten.

Der Swiss Market Index (SMI) steht um 09.15 Uhr um 0,36 Prozent höher bei 8'802,37 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) steigt 0,48 Prozent auf 1'459,85 Punkte und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,39 Prozent auf 10'522,91 Punkte. Von den 30 wichtigsten Titeln befinden ...

