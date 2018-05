Singulus Technologies und das Solar Energy Research Institute von Singapur (Seris) an der National University of Singapore (NUS) haben eine zweite Phase der gemeinsamen Forschungskooperation eingeläutet. Nach einer ersten Phase des Nachweises, dass ein induktiv gekoppeltes PECVD (ICPECVD) -Plasmaquellenkonzept funktioniert, wurde nun eine neue Vereinbarung unterzeichnet, in der beide Parteien ihre ...

Den vollständigen Artikel lesen ...