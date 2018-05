Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag im Vormittagshandel zu einer Erholung angesetzt. Für Entspannung sorge, dass Nordkorea trotz der Absage von US-Präsident Donald Trump an ein Treffen mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un noch immer an Verhandlungen interessiert sei, heisst es. Die Erholung wird nach dem schwachen Wochenverlauf aber auch als technische Gegenbewegung gesehen.

Denn die Stimmung an den Börsen bleibe angespannt. "Die Italien-Krise und Unsicherheiten rund um Trumps Handelspolitik verhindern zurzeit eine Fortsetzung der Rally", sagt ein Marktanalyst. Nach den freundlichen Vorgaben aus den USA ziehen europaweit die wichtigsten Handelsplätze an.

Der Swiss Market Index (SMI) steht um 10.40 Uhr um 0,60 Prozent höher bei 8'823,57 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) steigt um 0,71 Prozent auf 1'463,18 Punkte und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,59 Prozent auf 10'543,79 Punkte. Von den 30 wichtigsten Titeln befinden sich alle in der Gewinnzone bis auf Roche.

Die Roche-Titel büssen dagegen um 0,9 Prozent ein, nachdem die Analysten der Credit Suisse eine deutliche Abstufung vorgenommen haben. ...

