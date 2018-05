US-Präsident Donald Trump will nicht ausschließen, dass das Gipfeltreffen mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un doch noch stattfindet. "Wir werden sehen, was geschieht", sagte Trump am Freitag in Washington.

"Wir sprechen mit ihnen gerade." Auch der 12. Juni komme als Termin noch infrage, so Trump. "Wir würden das gerne machen." Der US-Präsident hatte das für Juni in Singapur geplante Treffen am Donnerstag abgesagt.

Ein solches Treffen sei zurzeit nicht angemessen, schrieb er in einem Brief an Kim. Als Grund für die Absage nannte Trump die "enorme Wut" und die "offene Feinseligkeit" der nordkoreanischen Führung. Gleichzeitig ließ er die Möglichkeit eines Treffens mit Kim in der Zukunft offen.