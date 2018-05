Frankfurt - Der Kurs des Euro ist am Freitag wegen neuer politischer Turbulenzen in Südeuropa erneut auf Tauchstation gegangen. Zur US-Währung fiel die Gemeinschaftswährung am Nachmittag auf den tiefsten Stand seit November bei 1,1647 US-Dollar. Am Mittag hatte der Euro noch deutlich über 1,17 Dollar notiert.

Auch zum Schweizer Franken schwächte sich der Euro am Freitag merklich ab und fiel deutlich unter die Marke von 1,16 Franken. Am späten Nachmittag geht die Gemeinschaftswährung bei 1,1566 Franken um. Der US-Dollar verlor gegenüber dem Franken ebenfalls. Er kostet am Freitag-Nachmittag 0,9915 Franken.

Mariano Rajoy gerät zunehmend in die Bredouille

Während die Regierungsbildung in Italien weiter die Finanzmärkte in Schach hält, sind am Freitag politische Turbulenzen in Spanien hinzugekommen. Im Zuge der Korruptionsaffäre der spanischen Regierungspartei ...

