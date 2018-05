Der DAX ist am Montag mit einem Plus in die neue Woche gestartet und hat zu Handelsbeginn die Marke von 13.000 Punkten übersprungen. Gegen 9:30 Uhr wurde der Index mit 13.001 Punkten berechnet und damit 0,5 Prozent stärker als bei Freitagsschluss.

Lufthansa, Commerzbank und Infineon setzten sich mit Zugewinnen von deutlich über einem Prozent an die Spitze der Kursliste. Aus den USA sind heute keine Vorgaben zu erwarten, die Börsen dort sind wegen eines Feiertages, des "Memorial Day", geschlossen. Der Nikkei-Index hatte zuletzt zugelegt und mit einem Stand von 22.481,09 Punkten geschlossen (+0,14 Prozent). Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Montagmorgen etwas stärker.

Ein Euro kostete 1,1696 US-Dollar (+0,07 Prozent).