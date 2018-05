Als Technologiepartner ist der deutsche Konzern mit einer Investition von zehn Millionen Euro in das Projekt eingestiegen. Siemens will zur Digitalisierung der gesamten Wertschöpfungskette für die Northvolt-Fertigung beitragen und wird nach dem Produktionsstart Batterien aus der Produktion beziehen.Siemens und Northvolt wollen bei der Produktion von Lithium-Ionen-Batterien zusammenarbeiten. Der Münchner Konzern werde sich mit einer Investitionssumme von zehn Millionen Euro beteiligen, hieß es am Freitag. Die Partnerschaft umfasse zudem die Lieferung von Lithium-Ionen-Batterien. Mit seinem "Digital ...

Den vollständigen Artikel lesen ...