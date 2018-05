Zürich - MoneyPark, der grösste unabhängige Hypothekenvermittler der Schweiz, lanciert heute offiziell die MoneyPark Mortgage Exchange (MEx) - die schweizweit erste Hypothekenbörse für selbstgenutzte Liegenschaften. Basierend auf der MoneyPark-finovo Technologieplattform schafft MEx sowohl für Hypothekennehmer als auch für Anleger völlig neue Angebote. MEx verbreitert einerseits das Finanzierungsangebot und eröffnet andererseits bislang unerschlossene Zugänge zur Anlageklasse Hypotheken.

Bereits seit 2012 ist MoneyPark als unabhängiger und transparenter Hypothekenvermittler am Markt aktiv und begleitet Kunden bei der Suche, Finanzierung und Refinanzierung ihrer Traumimmobilie. Der Kunde kann dabei aus aktuell über 100 Anbietern wählen und spart nicht nur bei den Zinsaufwendungen (durchschnittliche Ersparnis von CHF 2'500.- pro Laufzeitenjahr), sondern auch bei den Such- und Transaktionskosten. Mit einer schweizweiten Produktionssumme von jährlich weit über CHF 2 Mrd. und mehr als CHF 9 Mrd. Bestandshypotheken hat MoneyPark in den vergangenen Jahren bereits stark zur verbesserten Transparenz am Hypothekarmarkt beigetragen.

«Vielfalt und Transparenz können für Kunden nie hoch genug sein, daher machen wir mit MEx den nächsten Schritt», erläutert Stefan Heitmann, Gründer und CEO von MoneyPark.

Klassische Win-Win-Situation

Während Eigenheimbesitzer sich individuelle Hypothekarangebote und attraktive Zinssätze wünschen, sind institutionelle Anleger - erst recht in Zeiten von historisch tiefen Renditen von sicheren Obligationen - stets auf der Suche nach interessanten Investitionsmöglichkeiten. Mit MEx bringt MoneyPark als neutraler Dritter beide Seiten zusammen und ermöglicht einer breiten Basis von institutionellen Anlegern unkompliziert, kostengünstig und renditestark die Investition in die Anlageklasse Hypotheken, genauer in «selbstgenutzte Wohnimmobilien in der Schweiz». Dadurch wird auf der anderen Seite die Auswahl an Hypothekenanbietern für den Eigenheimbesitzer noch breiter, transparenter und kompetitiver.

Administrative Herausforderungen hindern bisher viele institutionelle Investoren an der Umsetzung

Für viele institutionelle Anleger, beispielsweise Pensionskassen und ...

