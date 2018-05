Am 17.05. hatten wir im Express-Service eine Short-Trading-Chance mit Zooplus beschrieben und der Beitrag dazu hatte folgenden Titel: "Zooplus: Steigende Umsätze mit schlechtem Ergebnis! Reicht das?" In diesem Artikel hatten wir u.a. geschrieben: "Zooplus hat am 17.05. die Zahlen für Q1 gemeldet und konnte mit einer Umsatzsteigerung von 26% zum Vorjahr überzeugen. Was weniger überzeugend war ist da Ebit, das von + 3,4 Mio. Euro auf - 5,5 Mio. Euro ...

