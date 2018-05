Nachfrage nach Fairtrade wächst in Österreich auch im 25. Jahr in Folge - plus 13% im Jahr 2017. Im vergangenen Jahr brachte der Verkauf von Fairtrade-Produkten in Österreich Direkteinnahmen in der Höhe von 43 Millionen USD, die an die Produzentenorganisationen in Afrika, Asien und Lateinamerika gegangen sind. Fairtrade-Bananen. George Dunu, Arbeiter auf der Plantage...

