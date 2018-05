Hanwha Q-Cells wird im US-Bundesstaat Georgia eine Produktionsstätte für Photovoltaik-Module bauen. Damit will das südkoreanische Solarunternehmen seine Marktposition in den USA halten.Hanwha Q-Cells will ab 2019 in den USA Photovoltaik-Module produzieren. Wie der südkoreanische Solarhersteller am Mittwoch mitteilte, wird er noch in diesem Jahr mit dem Bau einer Fertigungsstätte in Whitfield County im US-Bundesstaat Georgia beginnen. 2019 soll die Fabrik die Produktion aufnehmen, die Kapazität der neuen Anlage soll größer als 1,6 Gigawatt sein. Genaue Zahlen nannte das Unternehmen, das nach Aufnahme ...

