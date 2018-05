Rom - An Europas Finanzmärkten haben die Anleger nach den jüngsten Turbulenzen wieder zaghaft Mut gefasst. Am italienischen Anleihenmarkt gingen am Mittwoch die Renditen als Zeichen der Entspannung deutlich zurück. Der Anstieg der Refinanzierungskosten für das hoch verschuldete Land sorgte nur für einen kurzen Schreckensmoment.

Die Aktienbörsen der Region verzeichneten überwiegend Gewinne. Die Angst vor einem Wiederaufflammen der europäischen Schuldenkrise habe sich erst einmal verflüchtigt, schrieb Marktanalyst David Madden vom Handelshaus CMC Markets. Insbesondere in der Peripherie zeigten sich die Anleger wieder zuversichtlich: In Madrid stieg der spanische Leitindex Ibex 35 zuletzt um fast 1 Prozent, in Athen ging es mit den Kursen sogar um gut 2 Prozent in die Höhe. Händler sprachen von einer Gegenbewegung, nachdem am Dienstag die politische Krise in Italien die Kurse ins Taumeln gebracht hatte.

Aktien schwankungsanfällig

Zur Wochenmitte zeigte sich der italienische Leitindex FTSE MIB indes sehr schwankungsanfällig: Nach zuvor fünf Verlusttagen ...

