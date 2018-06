Nach der Veröffentlichung der finalen Zusagen am 25. Mai, die Bayer der EU-Kommission machte, gab KWS SAAT SE am Montag, dem 28. Mai, ein nicht bindendes Angebot an die Bayer AG für ihr globales Gemüsesaatgeschäft ab, das vor allem unter dem Namen Nunhems aktiv ist. Bildquelle: Shutterstock.com KWS erneuert somit ein nicht bindendes Angebot, das es im Januar 2018 gemacht...

