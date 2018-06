Paris - Die europäischen Aktienmärkte haben am Freitag erleichtert auf die Entspannung in der Italien-Krise reagiert. Die Aussicht auf eine Regierung in Rom und die daraus folgende Vermeidung von Neuwahlen liess die Kurse in der Region zum Teil deutlich steigen.

Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone zog um 1,60 Prozent auf 3461,09 Punkte an. Besonders gut war die Stimmung in Mailand. Der zuletzt stark unter Druck geratene Leitindex FTSE MIB kletterte zuletzt um 2,71 Prozent in die Höhe. In Madrid stieg der Ibex 35 um rund 1,5 Prozent, obwohl der spanische Ministerpräsident Mariano Rajoy per Misstrauensvotums abgewählt wurde.

Für den französischen CAC 40 ging ...

