Zürich - Accenture hat es sich zum Ziel gesetzt, benachteiligten Menschen mit Hilfe von gezielten Bildungsmassnahmen einen erfolgreichen Start ins Berufsleben zu ermöglichen. Dafür stellt das Beratungsunternehmen in den nächsten drei Jahren über 200 Millionen US-Dollar zur Verfügung. Mit dem Geld werden weltweit Initiativen unterstützt, die Menschen befähigen, sich in der heutigen digitalen Arbeitswelt besser zurechtzufinden und ihnen so den Einstieg in das Arbeitsleben zu erleichtern. Im deutschsprachigen Raum wird Accenture seine bisherigen Projekte fortsetzen mit der Vorgabe, bis 2020 weitere 50.000 Menschen zu trainieren und davon mindestens 25.000 in Jobs zu bringen.

"Als Technologieführer haben wir eine Verpflichtung, neue skalierbare Technologielösungen zu entwickeln, mit denen sich komplexe gesellschaftliche Herausforderungen meistern lassen", so Pierre Nanterme, Chairman und CEO von Accenture. "Unsere Investitionen sind darauf ausgerichtet, Partnerschaften und Programme zu etablieren und weiter entwickeln zu können, die für soziale Verantwortung und gesellschaftliches Engagement stehen. Damit beeinflussen wir die Leben von Millionen von Menschen auf der ganzen Welt - heute und in Zukunft."

In der Schweiz, in Deutschland und Österreich hat Accenture seit 2011 mit seinen Bildungsmassnahmen bereits mehr als 53.000 Menschen mit beschäftigungsrelevanten Kompetenzen ausgestattet. Davon haben fast die Hälfte eine Beschäftigung gefunden. Bis 2020 sollen weitere 50.000 Menschen folgen ...

