Orlando, Florida, - Laut einer SAP-Umfrage unter 2.500 Spitzenmanagern sind neun von zehn Führungskräften davon überzeugt sind, dass künstliche Intelligenz (KI) in den nächsten fünf Jahren für das Überleben ihres Unternehmens entscheidend sein wird.

Die Umfrage, die von SAP in Australien, Frankreich, Deutschland, Grossbritannien und den USA durchgeführt wurde, zeigte, dass Führungskräfte bereit sind, entsprechend zu handeln, und dass eine wachsende Nachfrage nach Innovationen auf Basis künstlicher Intelligenz besteht.

Sechs von zehn Führungskräften gaben an, dass sie künstliche Intelligenz eingeführt haben oder dies im nächsten Jahr planen. Ein Drittel der befragten Führungskräfte planen in den nächsten 12 Monaten erhebliche Investitionen (zwischen 500.000 und 5 Mio. US-Dollar) in künstliche Intelligenz.

"Wir möchten in den nächsten drei Jahren die Hälfte aller ERP-Geschäftsprozesse mit KI-gestützten Funktionen automatisieren", sagte Bernd Leukert, der als Mitglied des Vorstands der SAP SE den Bereich Products & Innovation verantwortet. "SAP S/4HANA Cloud ist das einzige Produkt auf dem ERP-Markt, das Unternehmen die umfassende Intelligenz bietet, die sie benötigen, um ihre Wettbewerber zu überflügeln und weiterhin Spitzenleistungen zu erzielen."

SAP S/4HANA Cloud: das intelligenteste ERP-Angebot auf dem Markt

SAP optimiert seine Produktangebote grundlegend mit künstlicher Intelligenz und nimmt damit eine Vorreiterrolle ein. Im Gegensatz zu anderen Anbietern, die ebenfalls intelligente Funktionen bereitstellen, ist SAP S/4HANA Cloud heute die einzige bewährte intelligente ERP-Lösung am Markt mit den folgenden Vorteilen:

Sprachbasierte, dialogorientierte Oberfläche: SAP S/4HANA Cloud bietet durch die Integration des digitalen Assistenten SAP CoPilot die erste dialogorientierte Benutzerschnittstelle des digitalen Zeitalters für den ERP-Softwaremarkt. Mit dem intelligenten digitalen Assistenten für Unternehmen können Nutzer noch effizienter mit ihrer ERP-Software arbeiten. SAP S/4HANA Cloud ...

