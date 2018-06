New York - An den US-Börsen haben auch zu Beginn der neuen Woche die Bullen die Oberhand. Die robuste Wirtschaft, am Freitag untermauert von starken Arbeitsmarktdaten im Mai, stützte im frühen Handel die Aktienkurse. So stieg der Dow Jones Industrial am Montag um 0,72 Prozent auf 24'813,60 Punkte. Laut Analyst Christoph Geyer von der Commerzbank hat der Leitindex nun kurzfristig die Chance, bis auf nahe an die Marke von 25'000 Punkte zuzulegen.

Zwar sind die Aufträge der US-Industrie im April stärker zurückgegangen als erwartet. Das verstimmte die Investoren aber nicht. "Die Konjunktur in den USA hat das Hoch noch nicht erreicht und gleichzeitig steigen am Anleihemarkt die Renditen nicht stärker", sagte ein ...

