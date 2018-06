Pfäffikon - Der im Rahmen der strategischen Zusammenarbeit zwischen AgaNola und Credit Suisse Asset Management verwaltete Wandelanleihenfonds belegt gemäss der unabhängigen Studie von e-fundresearch.com Platz 4 in der Top-15-Liste der besten globalen Wandelanleihenfonds. Bei Investment Grade-Fonds fokussierten Wandelanleihen rangiert der Fonds sogar weltweit auf Platz 1.

Seit Jahren schon gehören die lange Zeit unterschätzten Wandelanleihen zu den aufstrebenden Anlageklassen weltweit. In Sinne von "Das Beste aus beiden Welten" bietet die hybride Anlageklasse Investoren einerseits durch die Obligationen-Komponente Stabilität, andererseits gerade bei zunehmender Volatilität an den Märkten eine interessante Perspektive durch die Option der Wandlung in Aktien und damit der Partizipation an steigenden Aktienmärkten. Wie eine aktuelle Studie von e-fundresearch.com jedoch aufzeigt, gibt es zwischen den Wandelanleihen-Anbietern grosse Qualitätsunterschiede.

Spreu trennt sich vom Weizen

Insgesamt wurden 68 aktiv gemanagte globale Wandelanleihen-Fonds im ...

