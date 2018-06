Zürich - Am Schweizer Aktienmarkt geben die Indizes am Dienstagvormittag wieder nach. Während andere europäische Märkte die moderate Erholung vom Vortag fortsetzen, belasten hierzulande die erneut schwachen Aktien-Schwergewichte: Wieder einmal zeigten sich die spezifischen Eigenschaften des Schweizer Markts, kommentiert ein Marktanalyst.

Insgesamt sehe er für die Aktienmärkte weiterhin ein gewissen Erholungspotenzial, so der Analyst. Nicht zuletzt ist in Italien nach der Regierungsbildung vorerst Ruhe eingekehrt und damit auch die Angst vor einer neuen Eurokrise wieder in den Hintergrund gerückt. Die am Vormittag veröffentlichten neuen Einkaufsmanagerindizes aus der Eurozone beeinflussten die Märkte nur wenig. Am Nachmittag stehen noch PMI-Daten aus den USA an.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert um 11.10 Uhr 0,32 Prozent im Minus bei 8'606,92 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gibt um 0,14 Prozent nach auf 1'434,59 Punkte und der breite Swiss Performance Index (SPI) verliert 0,11 Prozent auf 10'348,09 Punkte. Von den 30 wichtigsten Titeln notieren 14 im Minus und 16 im Plus.

Die deutlichsten Abgaben unter den Blue Chips entfallen weiterhin auf Givaudan (-1,8%). Die Titel des Aromen- und Riechstoffherstellers sind von der US-Investmentbank Goldman Sachs auf "Sell" von bisher "Neutral" zurückgestuft ...

