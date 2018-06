Der Absatz von Avocados steigt in ganz Europa weiter rasant an. 2017 lag er bereits bei 510 Mio. Kilogramm. Mit einem Anstieg um 22 Prozent im vergangenen Jahr ist Deutschland dabei einer der am schnellsten wachsenden Märkte. Um die Liebe der Deutschen zum beliebtesten Superfood der Welt zu würdigen, feiert die World Avocado Organization (WAO) diesen Juni den Welt-Avocado-Monat mit...

Den vollständigen Artikel lesen ...