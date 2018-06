Zürich - GFT als globaler Technologiepartner des Finanzsektors und Denodo als Anbieter von Lösungen zur Datenvirtualisierung haben heute eine Partnerschaftsvereinbarung unterzeichnet, um ihr Know-how effektiv zu bündeln. Gemeinsames Ziel ist es, die Grundlage für ein effizientes Datenmanagement in der Finanzindustrie zu legen. Im Fokus steht die Datenvirtualisierung auf Basis neuester Technologien und deren Nutzung im Banken- sowie Versicherungsumfeld.

So werden die technologisch anspruchsvollen Virtualisierungslösungen von Denodo mit dem Implementierungs-Know-how und der Finanzbranchen-Expertise von GFT kombiniert. Neben laufenden Projekten, an denen beide Unternehmen bereits in Spanien und Italien arbeiten, sollen die Aktivitäten in diesem Jahr auch auf die DACH-Region ausgeweitet werden - im Speziellen auf die Schweiz und Deutschland.

Lösungen zur Datenvirtualisierung ermöglichen die Integration von Informationen aus unterschiedlichen Quellen und von unterschiedlichen Standorten ohne dass hierfür eine Replizierung der Daten notwendig wird. Dies ermöglicht den Nutzern in erster Linie einen schnelleren Datenzugriff, niedrigere Kosten, grössere Flexibilität bei notwendigen Anpassungen und eine bessere Kontrolle der Kundendaten. Darüber hinaus schafft es eine einheitliche, vereinfachte und integrierte Sicht auf Geschäftsdaten in Echtzeit. Wie das Marktforschungsinstitut Gartner unterstreicht, liegt die Technologie der Datenvirtualisierung derzeit auf dem Plateau der Produktivitätsstufe und ist somit bereit, das volle Marktpotenzial zu entfalten. So prognostizieren die Marktforscher, dass bis 2020 insgesamt 35 Prozent der Unternehmen weltweit Datenvirtualisierung nutzen werden, wodurch die Kosten um 40 Prozent gesenkt werden können.

Flavio Curti, Managing Director der GFT Schweiz, unterstreicht: "Auf Basis der Kooperation mit Denodo können ...

