Moneycab: Herr Kadbi, Anfang Mai ist Hapimag in ein neues Verwaltungsgebäude in Zug umgezogen. Zeichen für die Rückkehr zur Expansion?

Hassan Kadbi: Der Umzug hat zwei Gründe: Hapimag bezahlt für die neue Konzernzentrale in Steinhausen weniger an Zinsen als früher an Miete und kann so langfristig Geld einsparen. Das kommt wiederum unseren Aktionären und Mitgliedern zu Gute. Andererseits steht uns in Steinhausen nun ein modernes Bürogebäude zur Verfügung, das die Werte sowie die Identität von Hapimag widerspiegelt.

Im oft unseriösen Timesharing-Geschäft ist Hapimag seit über einem halben Jahrhundert eine solide und absolut seriöse Grösse. Dennoch verlief die letzte Generalversammlung turbulent. Welche Lektion ziehen Sie daraus?

Korrekt betriebenes Timesharing an sich war und ist nie unseriös. Im Gegenteil: Der Sharing-Gedanke, also gemeinsam erwerben, um individuell und nachhaltig zu nutzen, ist eine ökonomisch attraktive und ökologisch sinnvolle Alternative zur eigenen Ferienwohnung. Dieses Geschäft betreiben wir seit über 50 Jahren.

Die Hapimag Generalversammlung im April verlief etwas länger als erwartet, allerdings aus meiner Sicht nicht sonderlich turbulent. Bei uns darf jeder sagen, was er denkt. Es hat Tradition, dass an unserer Versammlung viele Redner zu Wort kommen. Schliesslich zählt Hapimag rund 130'000 Aktionäre und Mitglieder. Und mit rund 65'000 Stimmen haben sich diesmal viele Aktionärinnen und Aktionäre in die Entscheide eingebracht. Sie genehmigten die Jahres- und Konzernrechnung 2017, die mit dem besten Resultat seit über 15 Jahren abgeschlossen hat. Und besonders freut mich, dass Andreas Winiarski als neues Mitglied in den Verwaltungsrat gewählt wurde.

Und die Kritik?

Die Kritik, die von einigen Aktionären im Rahmen der Generalversammlung geäußert wurde, haben wir zur Kenntnis genommen. Ein Schwerpunkt unserer Arbeit ist die Verbesserung der Kommunikation mit Aktionären und Mitgliedern. Hapimag informiert transparent und umfassend. Wir werden auch dieses Jahr weiter daran arbeiten, um das Vertrauen in das Unternehmen zu stärken.

Hassan Kadbi, CEO Hapimag

Welche administrativen Veränderungen sind jetzt bei den Hapimag-Aktien sowie bei den Wohnpunkten noch geplant?

Wir setzen in diesem Jahr viele Änderungen und Verbesserungen um. Hapimag wird noch nutzerfreundlicher, vorteilhafter und flexibler; so soll Hapimag auch für kommende Generationen attraktiv sein.

Zum Beispiel sollen Aktionäre, die sich mehr an der Hapimag Ferienwelt beteiligen, auch mehr profitieren können. Aktionäre mit mehreren Aktien erhalten ab 2019 einen Rabatt auf den Jahresbeitrag. Und unser Kernprodukt, die Aktie Hapimag Classic, wird für den Nachkauf ab der zweiten Aktie preislich attraktiver.

Zudem wird das Buchen ...

