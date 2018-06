Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Freitag mit deutlichen Verlusten in den Handel gestartet. Die Vorgaben aus den USA und Fernost für den letzten Handelstag der Woche waren mehrheitlich negativ. Der Dow Jones Industrial als wichtigster US-Aktienindex schloss zwar im positiven Bereich, gab nach dem Börsenschluss in Europa aber noch rund 35 Punkte ab. An der technologielastigen US-Börse machten Anleger dagegen Kasse nach dem steilen Anstieg der Vortage. Die Konjunktur in den USA läuft derweil weiter rund.

In Asien zeigten die Börse deutliche Verluste. Top-Thema bleibt das am Freitag beginnende Gipfeltreffen der grossen sieben westlichen Wirtschaftsmächte G7 in Kanada. Dort droht wegen der Schutzzölle von US-Präsident Donald Trump Krach auf offener Bühne. Laut Händlern würden sich die Anleger im Vorfeld vorsichtig zeigen. Hierzulande ist die Nachrichtenlage bei den Unternehmen ganz dünn.

Der Swiss Market Index (SMI) taucht ...

