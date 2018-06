Zur Weltmeisterschaft in Russland ist ganz Deutschland im Fußballrausch. Auch die Produkte der BEHR AG sind in WM-Stimmung. Zum Sport-Highlight des Jahres gibt es den BEHR-Eisbergsalat im Fußball-Look, den BEHR-Mini Romana als 3er-Kette und der zarte BEHR-Kohlrabi geht inkl. einer Gratis-Trillerpfeife ins Netz. Foto © BEHR AG "Ob es was zu feiern gibt, wissen...

Den vollständigen Artikel lesen ...