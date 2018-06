Die vergangenen zwölf Monate waren nicht die besten für den ansonsten so wertbeständigen Henkel-Konzern - fast 14% hat die Aktie in den zurückliegenden Monaten verloren, davon schon wieder 3% im laufenden Jahr. Das hört sich jedoch um einiges schlimmer an, als es aktuell den Anschein hat, denn zuletzt arbeiteten die Papiere mit Erfolg an einer Bodenbildung, die nun sogar bullish aufgelöst werden könnte, neue Gewinnchancen inklusive: ...

