Basel - Gina Proenza wurde mit dem Helvetia Kunstpreis 2018 ausgezeichnet. In der aktuellen Ausgabe der LISTE - Art Fair Basel zeigt die Künstlerin mit kolumbianischen Wurzeln in einer Soloausstellung ihre persönliche Bildwelt, die auf anthropologischer Forschung, Ahnengeschichten, Legenden und dem Einfluss südamerikanischer Autoren basiert. Die internationale Messe für junge Kunst in Basel dauert vom 11. bis 17. Juni 2018.

An der LISTE - Art Fair Basel sind diese Woche Werke von jungen, aufstrebenden Kunstschaffenden zu sehen. Eine davon ist Gina Proenza (*1994), die im Januar 2018 mit dem Helvetia Kunstpreis ausgezeichnet worden ist. Zuvor hat sie den Bachelor-Studiengang «Arts Visuels» an der Haute Ecole d'Art de Lausanne absolviert. Gina Proenza präsentiert nun in Basel ihre neuesten Werke in einer Soloausstellung. Dazu erhielt sie kuratorische Unterstützung von Olivier Kaeser, Co-Direktor am Centre culturel suisse in Paris.

In der für die LISTE konzipierten Ausstellung mit dem Titel «a a e o» zeigt Gina Proenza ein neues Ensemble von minimalistischen Skulpturen mit beweglichen Zungen ...

