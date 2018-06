Nach dem Anstieg in den Bereich der psychologischen Marke von 130,00, geriet der EUR/JPY unter Verkaufsdruck und so findet der Handel nun in der Mitte der 129,00 statt. EUR/JPY schaut auf Daten, Risikotrends Nach 2 Tagen der Verluste fand das Paar im Bereich der 129,00 eine Unterstützung, wo sich auch der wichtige 21-Tage-SMA befindet. Die positiven ...

Den vollständigen Artikel lesen ...