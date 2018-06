Am 27.05. hatten wir im RuMaS Express-Service eine neue Trading-Chance mit Baidu präsentiert. Der Beitrag hatte den Titel: "Baidu: Erst über 200% Gewinn mitgenommen und jetzt die neue Chance!" In unserer Stellungnahme an die Abonnenten vom gleichen Tag hatten wir einen neuen Einstiegskurs genannt und dafür ein Hebel-Zertifikat vorgeschlagen, dass zu diesem Zeitpunkt den Gewinn um das 8,43-fache erhöhen konnte. Nach dem letzten Trade mit mehr als ...

Den vollständigen Artikel lesen ...