Autsch, das war ein richtig schwarzer Tag, dieser Dienstag gestern, für die Papiere der Heidelberger Druckmaschinen! Nachdem die Konzernspitze zwar am langfristigen Wachstumsziel festhielt, für das laufende Geschäftsjahr jedoch nur "moderate Zuwächse" bei Umsatz und Gewinn in Aussicht stellte, stürzte die Aktie des Maschinenbauers über 9% in die Tiefe und sackte auf den niedrigsten Stand seit Mitte Februar. Damit ist nicht nur der langfristige Durchschnitt unterkreuzt, sondern auch die beiden wichtigen Haltelinien bei 3,00 und 2,90 Euro wurden gerissen. Bleibt nur noch eine Unterstützung übrig, bevor es richtig fies werden könnte: ...

