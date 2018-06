Neuchatel - Im sekundären Sektor in der Schweiz, also in der Industrie und im Baugewerbe, läuft es gut. Vor allem die Industriefirmen steigerten ihre Produktion und die Umsätze im ersten Quartal deutlich. Allerdings machten sich in den am Mittwoch veröffentlichten Zahlen des Bundesamts für Statistik nach der schwachen Entwicklung des Vorjahres auch Basiseffekte bemerkbar. Nicht ganz so deutlich wie die Industrie legt der Bau zu.

In den Monaten Januar bis März wuchs die Gesamtproduktion in der Industrie und im Bau verglichen mit dem Vorjahresquartal um 8,1 Prozent. Dabei handelt es sich gemäss der vom BFS quartalsweise erhobenen Stichprobe um den vierten Anstieg in Folge, wovon sich die letzten drei Quartale besonders gut entwickelt haben. Im vierten Quartal 2017 hatte die Produktion um 8,5 Prozent zugelegt, im dritten lag das Plus bei 7,4 Prozent.

Ein ähnliches Bild zeigt sich in der Erhebung zu den Umsätzen, die laut BFS im Startquartal in der Gesamtbetrachtung um 8,8 Prozent nach oben gegangen sind. Auch hier ist seit dem zweiten Quartal des letzten Jahres ein stetiges und stärker werdendes Wachstum auszumachen.

Industrie im Hoch

Insbesondere die Industrie entwickelte sich im Verlauf des ersten Quartals 2018 sehr gut. Die Produktion nahm im Januar gegenüber dem Vorjahr um 7,1 Prozent und sowohl im Februar als auch im März um ...

