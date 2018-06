Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt steckt am Donnerstagmorgen in der Verlustzone fest. Geprägt wird die Stimmung vom Notenbankreigen. Am Mittwoch hat die US-Notenbank Fed ein schnelleres Tempo bei den Leitzinserhöhungen angeschlagen, was die Aktien rund um den Globus belastet. Sie stellt für den weiteren Jahresverlauf neu zwei weitere Zinsschritte in Aussicht statt wie bisher einen.

Am Nachmittag dürfte sich der Fokus der Anleger auf die Entscheide der Europäischen Zentralbank (EZB) richten. Sie steht vor einer richtungweisenden Debatte über ihr billionenschweres Wertpapierkaufprogramm. Im Hintergrund ist auch der internationale Handelsstreit weiterhin präsent.

Der Swiss Market Index (SMI) steht um 10.45 Uhr 0,73 Prozent tiefer bei 8'634,61 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) verliert 0,65 Prozent auf 1'447,42 Zähler und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,72 Prozent auf 10'400,88 Stellen. Sämtliche Aktien aus dem SMI-/SLI-Tableau ausser Swisscom (unverändert) stehen im Minus.

Auf den Index drücken deutliche Verluste beim defensiven Schwergewicht Nestlé (-1,5%). Die ebenfalls defensiven Givaudan-Aktien (-1,2%) geben auch stark nach.

Die Sika-Aktien (-1,3%) weiten gegen Mittag die Verluste deutlich aus. Zu Handelsstart hatten ...

