Das Energiemanagementsystem soll den Ausbau der Photovoltaik bei den Eidgenossen voranbringen. WWZ will das Produkt vornehmlich im Kanton Zug anbieten.Das Energiemanagementsystem "Energybase" von EnBW wird ab dem Sommer auch in der Schweiz eingesetzt. Dazu sei eine Zusammenarbeit mit der WWZ AG vereinbart worden, teilte der Energiekonzern am Donnerstag mit. Vornehmlich im Kanton Zug solle das White-Label-Produkt den Ausbau der Photovoltaik voranbringen. WWZ sieht in EnBWs "Energybase" eine gute Ergänzung zum bestehenden Portfolio. Es erlaubt die Verknüpfung von Photovoltaik-Anlagen und Speichern ...

