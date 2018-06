Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat der deutschen Fußballnationalmannschaft zum Auftakt der Weltmeisterschaft 2018 einen Brief geschrieben. Die Mannschaft sei zwar "weit weg, aber uns Deutschen in diesen Tagen doch sehr nah", heißt es in dem Brief.

Man denke an sie, drücke ihnen fest die Daumen und freue sich auf spannende Spiele. "Die Generalprobe haben Sie hinter sich. Ihr Sieg war der Beweis dafür, dass Sie gut vorbereitet sind und mit gesammelter Kraft in die Spiele gehen können", so Steinmeier weiter. Dass der Sieg gegen Saudi-Arabien knapp gewesen sei, sporne sicherlich zusätzlich an, "mit Kampfgeist in einem offenen Wettbewerb das Beste zu geben".

Die Fans in den Stadien, aber auch hier zu Hause stünden dabei hinter den Spielern, so das Staatsoberhaupt. "In diesem Sinne sind meine Frau und ich ganz optimistisch und fiebern mit Ihnen. Viel Glück!"